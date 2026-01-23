FIA признала двигатель Mercedes легальным

В четверг, 22 января, Международная автомобильная федерация (FIA) и мотористы Формулы 1 провели очередной раунд переговоров по ситуации с двигателями Mercedes. Конкуренты немецкой марки пытались добиться запрета ДВС с переменной степенью сжатия.

Как пишет Autosport, на встрече Ferrari, Audi и Honda убеждали FIA ввести правило по обязательно установке датчика в камеру сгорания, чтобы контролировать степень сжатия, которая с 2026 года установлена на отметке 16:1. Мотор Mercedes в ходе нагрева достигает параметра 18:1, что даёт прибавку в мощности на 10-15 л.с..

Федерация отвергла это предложение и сохранила нейтралитет. Это значит, что у законодательного органа Ф1 нет претензий к двигателю Mercedes, и заводская команда, как и её клиенты McLaren и Williams, без проблем выйдут на старт сезона в Мельбурне.

С другой стороны, на первом Гран При сезона соперники Mercedes смогут подать официальный протест стюардам с требованием признать этот мотор нелегальным. Так что история далеко не закончена…