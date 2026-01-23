Решение ФИА привело знаменитого инженера в ярость

Именитый гоночный инженер и конструктор, а также руководитель команды Формулы-1 «Астон Мартин» Эдриан Ньюи был в ярости после решения Международной автомобильной федерации (ФИА) допустить двигатели «Мерседеса» и «Ред Булл» к участию в сезоне-2026, сообщили во французском издании L’Equipe.

Силовая установка, которую создали в немецком коллективе, а также двигатель «Ред Булл», разработанный вместе с «Фордом», вызывают споры у других коллективов «Королевских гонок» из-за степени сжатия в силовых установках.