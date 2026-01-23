Alpine представила новую машину на круизном лайнере

Команда Alpine показала новую машину A526 на круизном лайнере в Барселоне.

© Alpine

После утренней презентации Ferrari SF-26 Alpine стала следующей, кто раскрыл машину 2026 года. Мероприятие прошло на лайнере MSC (спонсор команды) через несколько дней после шейкдауна в Сильверстоуне.

После сложного года и очередной смены 2026 год – новая глава под правлением Флавио Бриаторе и нового управляющего директора Стива Нильсена.

Также Alpine больше не является самостоятельным конструктором: с 2026 года моторы французам будет поставлять Mercedes.

© Alpine

© Alpine

© Alpine

© Alpine