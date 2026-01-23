McLaren выиграл суд по делу гонщика Палоу

Британский гоночный коллектив «Макларен» выиграл судебное заседание у четырёхкратного чемпиона IndyCar Алекса Палоу из-за сорванного перехода гонщика в команду, сообщили в издании ESPN.

Решением лондонского суда, которое было вынесено сегодня, 23 января, Палоу обязан заплатить «Макларену» $ 12 млн. Примечательно, что сам Алекс не будет платить эту сумму. Всю ответственность по выплатам взял на себя коллектив Алекса в IndyCar — Chip Ganassi Racing. Изначально сумма, которую требовали в «Макларене», равнялась $ 30 млн, но затем была снижена до $ 20 млн.