Льюис Хэмилтон о презентации «Феррари»: «Новый год, новые цели. Та же задача»
Пилот «Феррари» поделился впечатлениями от презентации команды и первого появления машины на трассе в рамках шейкдауна.
«Каждый год я с нетерпением жду этого момента. Презентация болида всегда вызывает интерес. Огромная благодарность всем, кто усердно работал во время перерыва, чтобы мы оказались здесь. Так много людей сплотились, чтобы создать эту машину – и вот наш первый день. Grazie [спасибо], «тифози», за то, что пришли и зарядили нас энергией. Это ни с чем не сравнимая страсть. Новый год, новые цели. Та же задача. Добро пожаловать, SF-26», – написал Хэмилтон в соцсетях.
