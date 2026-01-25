Легендарный гонщик Формулы-1 Михаэль Шумахер не прикован к постели и способен смотреть спортивные телепередачи.

Как сообщает журнал Express, спортсмен, который не появлялся на публике более десяти лет после тяжелейшей черепно-мозговой травмы, полученной в результате несчастного случая на горнолыжном курорте в 2013 году, продолжает реабилитацию.

По данным издания, Шумахер не может ходить самостоятельно и передвигается по дому в инвалидном кресле с помощью команды медсестёр. В настоящее время за ним организован круглосуточный уход в его особняке в Лас-Брисасе на Майорке, стоимость которого оценивается в 33 миллиона евро. Комплексное медицинское обслуживание, включающее работу врачей, медсестёр и терапевтов, обходится семье в десятки тысяч евро еженедельно.

Очень ограниченный круг лиц допускается в дом чемпиона. Среди немногих посетителей — бывший руководитель команды Ferrari Жан Тодт. По некоторым сведениям, именно Тодт и Шумахер вместе смотрят трансляции этапов Гран-при Формулы-1. Жена спортсмена Коринна и другие члены семьи по-прежнему строго ограничивают любую публичную информацию о состоянии здоровья семикратного чемпиона мира.