Руководитель Red Bull рассказал, как Ферстаппен влияет на работу команды

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес рассказал, как Макс Ферстаппен влияет на работу команды.

«Макс приносит тройное преимущество. Во-первых, благодаря уровню своей вовлеченности. Во-вторых, благодаря тому, как он чувствует болид, а также способности думать и справляться с самыми разными вещами в кокпите. Влияние пилотов на результат возрастает с новым регламентом. И, наконец, Макс как никто другой может подталкивать команду в нужном направлении, чтобы выжимать еще больше из болида и двигателя. В этом плане он дает нам серьезный толчок», – подчеркнул босс.
