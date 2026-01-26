Руководитель Red Bull рассказал, как Ферстаппен влияет на работу команды

Лоран Мекьес: «Ферстаппен приносит «Ред Булл» тройное преимущество»
Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес рассказал, как Макс Ферстаппен влияет на работу команды.
«Макс приносит тройное преимущество. Во-первых, благодаря уровню своей вовлеченности. Во-вторых, благодаря тому, как он чувствует болид, а также способности думать и справляться с самыми разными вещами в кокпите. Влияние пилотов на результат возрастает с новым регламентом. И, наконец, Макс как никто другой может подталкивать команду в нужном направлении, чтобы выжимать еще больше из болида и двигателя. В этом плане он дает нам серьезный толчок», – подчеркнул босс.
