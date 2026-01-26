McLaren показала новый болид "Ф-1"

Официальная презентация новой машины McLaren запланирована на 9 февраля. Но уже сегодня действующие чемпионы Формулы 1 показали первые изображения своей новинки.

© McLaren

Пресс-служба команды из Уокинга опубликовала несколько фотографий MCL40. Машина окрашена в чёрный цвет, но не пугайтесь, это специальная раскраска для тестов. Ливрея на сезон-2026 будет показана через две недели, за пару дней до второго блока тестов, который пройдет в Бахрейне.

© McLaren