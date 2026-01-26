Встречайте, MCL40! McLaren показала новую машину Ф1

autosport.com.ruиещё 1

Официальная презентация новой машины McLaren запланирована на 9 февраля. Но уже сегодня действующие чемпионы Формулы 1 показали первые изображения своей новинки.

McLaren показала новый болид "Ф-1"
© McLaren

Пресс-служба команды из Уокинга опубликовала несколько фотографий MCL40. Машина окрашена в чёрный цвет, но не пугайтесь, это специальная раскраска для тестов. Ливрея на сезон-2026 будет показана через две недели, за пару дней до второго блока тестов, который пройдет в Бахрейне.

© McLaren
© McLaren
