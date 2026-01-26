На тестах «Ф-1» выгоняют наблюдателей

На тестах «Ф-1» наблюдателей выгоняют с общественных зон
«Формула-1» охраняет первые предсезонные тесты в Барселоне, которые проходят с 26 по 30 января.
Впервые за долгие годы тесты организованы в закрытом режиме – без присутствия прессы. Лишь нескольких людей, не являющихся членами команд, допустили на трек, чтобы сделать кадры, которые «Ф-1» распространяет по своим каналам или передает СМИ.
Наблюдатели пытались следить за тестами из-за пределов автодрома. Некоторые части трека видны с прилегающих общественных зон.
Как сообщает The Race, несколько журналистов и один фотограф собрались на самой популярной точке, откуда можно наблюдать за «Барселоной-Каталонией» – на вершине холма. К месту прибыла машина охраны, и наблюдателей выгнали. Репортерам объяснили, что любой вид на трассу, даже с публичного пространства, принадлежит автодрому.
Ситуацию также контролируют машины службы безопасности, которые курсируют на прилегающих дорогах.
