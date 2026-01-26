«Огромное чудо»: врач оценила шансы Шумахера на полное восстановление

Михаэль Шумахер, один из самых известных гонщиков в истории «Формулы-1», получил серьезную черепно-мозговую травму в декабре 2013 года. Несмотря на то что он научился передвигаться в инвалидном кресле, полное восстановление ему не под силу. Таков прогноз врача-терапевта Надежды Чернышовой, которая прокомментировала состояние спортсмена, передает Life.

© Imago/TACC

Собеседница обратила внимание на то, что после падения на горнолыжном курорте Шумахер перенес кому, две сложные операции и длительное время находился на аппарате искусственной поддержки. Хотя он пришел в сознание еще в 2014 году, детали его нынешнего состояния — способность говорить или передвигаться — остаются строжайшей семейной тайной.

По словам Чернышовой, тяжелые травмы оставляют последствия. Она добавила, что «шансов на возвращение к полноценной жизни у него нет».

При этом сам факт, что спортсмен смог передвигаться на коляске, врач назвала «огромным чудом», вероятно, ставшим результатом многолетней и исключительно тяжелой реабилитации. Она предположила, что Шумахер, возможно, способен шевелить конечностями, но вряд ли пересел в коляску полностью самостоятельно.