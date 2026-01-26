Ферстаппен пропустит первый день тестов

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не появится на трассе в первый день предсезонных тестов в Барселоне.

© Sports.ru

По условиям регламента, каждая команда сможет провести на трассе три дня из пяти доступных. В «Ред Булл» решили выехать на трек в первый же день тестов, однако за рулем болида на протяжении всей сессии будет работать Изак Аджар.

В распоряжении «Ред Булл» останется еще два дня, но в команде пока не определились с расписанием – не ясно, в какие дни команда будет работать на треке, а также кто именно из пилотов будет находиться за рулем болида.