Фонд FIA оказался под расследованием

Благотворительный фонд FIA Foundation, созданный при участии Международной автомобильной федерации, оказался под расследованием британского регулятора. Комиссия по делам благотворительных организаций Англии и Уэльса открыла официальное разбирательство в отношении зарегистрированной в Великобритании структуры.

Как сообщается, расследование начато с целью защиты активов фонда на время проверки возникших вопросов. В рамках процедуры в отношении FIA Foundation был введён временный защитный ордер, который немедленно вступил в силу и запрещает фонду и его попечителям вступать в определённые финансовые операции без предварительного письменного согласия комиссии.

В Комиссии подчёркивают, что открытие статутного расследования само по себе не означает установления факта правонарушений. Задача проверки – определить, выполняли ли попечители свои юридические обязанности должным образом и находилось ли имущество фонда под угрозой в прошлом или находится ли оно под угрозой в настоящий момент.

Отдельное внимание будет уделено взаимоотношениям FIA Foundation с некоммерческой и коммерческой деятельностью самой FIA. В частности, комиссия намерена выяснить, были ли надлежащим образом выявлены и урегулированы возможные конфликты интересов, особенно в контексте грантов, выданных фондом. В случае выявления дополнительных регуляторных проблем расследование может быть расширено.

FIA Foundation был основан в 2001 году как независимая благотворительная организация. За более чем 25 лет фонд занимался вопросами безопасности дорожного движения, устойчивой мобильности и финансированием исследований в области безопасности автоспорта по всему миру. Согласно официальному заявлению на сайте фонда, организация действует независимо и находится под управлением попечителей, которые обязаны работать исключительно в интересах благотворительных целей.