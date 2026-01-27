Гонщик Mercedes высказался о надежности машин и двигателей "Ф-1"

Гонщик Mercedes Джордж Рассел после первого дня зимних тестов в Барселоне отметил высокий уровень надёжности машин и двигателей Формулы 1 нового поколения.

Вопреки всем опасениям, огромного количества технических проблем не случилось. С поломками столкнулись лишь Alpine, Audi и Racing Bulls, тогда как Mercedes проехала 149 кругов, Red Bull Racing – 107 кругов, а Haas и вовсе установила рекорд дня – 154 круга.