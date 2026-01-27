Гонщик Mercedes высказался о надежности машин и двигателей "Ф-1"

Джордж Рассел: Посмотрите на Red Bull…совсем не похоже на 2014 год
Гонщик Mercedes Джордж Рассел после первого дня зимних тестов в Барселоне отметил высокий уровень надёжности машин и двигателей Формулы 1 нового поколения.
Вопреки всем опасениям, огромного количества технических проблем не случилось. С поломками столкнулись лишь Alpine, Audi и Racing Bulls, тогда как Mercedes проехала 149 кругов, Red Bull Racing – 107 кругов, а Haas и вовсе установила рекорд дня – 154 круга.
«Мы довольны проделанной работой. Но я также хочу, что меня впечатлили некоторые другие команды. Посмотрите, как много кругов проехала Red Bull со своим новым мотором. Haas преодолела большую дистанцию, так что силовой агрегат Ferrari тоже оказался надёжен. Это совсем не похоже на 2014 год [тогда в первый день тестов машин с гибридными моторами команды Ф1 в общей сумме проехали 93 круга – прим. AUTOSPORT.com.ru]. Формула1 сильно изменилась с тех пор, и уровень подготовки команд стал ещё выше», – приводит слова Рассела пресс-служба Mercedes.
Главное сейчас
Главное сейчас