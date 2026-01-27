Несколько команд "Ф-1" отказались от участия в тестах в Барселоне

Второй день предсезонных тестов Формулы 1 2026 года в Барселоне обещает быть достаточно скучным. От выезда на трассу отказались уже четыре команды.

© autosport.com.ru

По регламенту закрытых испанских тестов с 26 по 30 января, команды могут выбрать для работы на трассе три дня из пяти: то есть два дня, с понедельника по пятницу, им придётся пропустить.

На вторник в Барселоне обещают дожди, и в таких условиях нет смысла тратить доступные для тестов дни. Утром о решении не выезжать сегодня объявили Mercedes, Audi, Alpine, Cadillac. Три других участника первого дня тестов, Red Bull Racing, Racing Bulls и Haas, о своих планах на сегодня пока не объявили.

Присоединиться к тестам во вторник изначально собирались Ferrari и McLaren. Но пресс-службы обоих коллективов молчат. Так что не факт, что SF-26 и MCL40 сегодня покинут боксы.

Обновление от 11:38: Haas подтвердила, что пропустит тесты во вторник. Red Bull Racing и Ferrari выехали на трассу.