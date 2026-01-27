Гонщик Антонелли оценил новую машину Mercedes

Итальянский гонщик Mercedes Андреа Кими Антонелли после первого дня тестов Формулы 1 2026 года в Барселоне рассказал о впечатлениях от машины W17, построенной по новому техническому регламенту.

© autosport.com.ru

«Нужно время, чтобы опробовать все режимы, обгонную кнопку и тому подобное. Машина сильно отличается от прошлогодней. Тем не менее мне понравилось за рулём. Силовая установка тоже немного отличается. На трассе нужно контролировать больше аспектов её работы, но это вполне выполнимая задача», – приводит слова Антонелли пресс-служба Mercedes.

Также юный итальянский гонщик отметил ходовые характеристики новой гибридной установки Mercedes.