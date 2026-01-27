Инсайдер раскрыл проблему нового болида Williams

Команда Williams наконец прошла краш-тесты FIA с шасси FW48, однако ценой стал – огромный перевес, сообщает AutoRacer.

Напомним, что ранее коллектив из Гроува сообщил, что пропустит первые тесты в Барселоне. Это стало следствием серьёзных проблем с шасси. FW48 изначально провалила обязательные краш-тесты FIA, что парализовало последние недели зимы: без финального одобрения сборка машины остановилась, и отправка в Испанию стала невозможной.

По данным источника, зелёный свет пришёл только в последние дни, но пройти тест было непросто. Чтобы соответствовать требованиям, Williams усилила конструкцию – это привело к увеличению массы. Сообщается, что FW48 превышает минимальный вес более, чем на 20 килограммов.

При этом прохождение краш-теста позволит команде принять участие в тестах в Бахрейне, которые пройдут с 11 по 13 и с 18 по 20 февраля.