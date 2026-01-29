Перегрев моторов Red Bull превосходит ожидания

«Ред Булл», который впервые использует собственные силовые установки в «Формуле-1», обнаружил проблемы во время первых дней предсезонных тестов в Барселоне.
По информации AutoRacer, перегрев двигателей оказался выше ожидаемого. Это вынуждает инженеров прибегать к консервативным решениям в области охлаждения.
