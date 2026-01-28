В Red Bull не уверены, что смогут продолжить тесты

Руководитель Red Bull Лоран Мекис назвал аварию Исака Хаджара во второй день предсезонных тестов досадной, отметив, что команда всё ещё оценивает последствия инцидента и его влияние на оставшийся единственный день работы в Барселоне.

© autosport.com.ru

Новичок команды Хаджар стал быстрейшим в понедельник на сухой трассе, проехав 107 кругов, однако во вторник, разделив день с Максом Ферстаппеном, француз завершил дневную сессию аварией – задняя часть машины ударилась о стену в последнем повороте.

«Условия днём были очень сложными, так что жаль, что всё закончилось именно так, но это часть игры, – сказал Мекис. – Очень непростая ситуация, впереди много работы по разным направлениям, и подобные вещи могут происходить. В понедельник был очень хороший день с точки зрения количества кругов, которые Исак смог проехать, а также его обучения, развития и обратной связи для инженеров. Пока ещё только начало, но в команде отличная энергия, прекрасная атмосфера между Максом и Исаком и всеми остальными. Мы с нетерпением ждём следующей возможности выехать на трассу».

Red Bull уже использовал два из трёх разрешённых дней работы на трассе, и теперь у команды остаётся один день, который можно задействовать в среду, четверг или пятницу. Это даёт два дня на ремонт, однако во вторник вечером Мекис дал понять, что план на оставшиеся дни пока не определён – не исключено, что у команды может просто не хватить запасных частей на столь раннем этапе подготовки.

«Главный приоритет сейчас – оценить повреждения машины и понять, какие возможности это даёт нам с точки зрения следующего выезда. У нас остался всего один день, поэтому мы должны использовать его максимально осторожно. Список задач слишком длинный, чтобы закрыть его за пару дней. Всегда приходится расставлять приоритеты, быть гибкими и адаптировать программу, когда возникают сложности или появляются интересные направления для работы», – сказал Мекис.

Ферстаппен пилотировал машину утром и успел поработать на сухой трассе до начала дождя, но в общей сложности проехал лишь 27 кругов. Хаджар добавил ещё 51 круг до аварии, и суммарно Red Bull проехал 185 кругов за два дня.