Леклер подвел итоги первого для Ferrari дня тестов машины

Шарль Леклер: Машина 2026 года сильно отличается от прежних
Пилот Ferrari Шарль Леклер подвёл итоги первого для Ferrari дня тестов машины 2026 года, который завершился во вторник в Барселоне.
«Здорово снова сесть за руль, – сказал монегаск. – Мы вернулись на трассу с совершенно новой машиной – она сильно отличается от той, на которой мы ездили раньше. Сейчас наша задача – понять, корректно ли работают все системы, и в целом можно сказать, что всё прошло хорошо. Условия были не идеальными: утром шёл небольшой дождь, но, несмотря на это, мы смогли полностью выполнить запланированную программу». Леклер подчеркнул, что на данном этапе команда сознательно не фокусируется на чистой скорости: «Мы сосредоточились не на производительности, а на проверке всех новых систем автомобиля и на том, чтобы убедиться, что они работают правильно. Это удалось, и это позитивный момент. Сначала мы провели первичную проверку, затем начали работать по списку систем. К вопросам производительности мы перейдём позже, в течение оставшихся дней. Сейчас важно понять поведение машины и то, как она ощущается на трассе».
