Хэмилтон получит инженера, проработавшего 8 лет в McLaren

Новым гоночным инженером Льюиса Хэмилтона в «Феррари» станет Седрик Мишель-Грожан, утверждает AutoRacer.

Ранее стало известно, что в Скудерию должен перейти специалист из «Макларена» – об этом сообщала итальянская пресса.

Мишель-Грожан провел в британской команде восемь лет. В 2023-м Седрик присоединился к бригаде Оскара Пиастри и был одним из инженеров австралийца до конца сезона-2025.

Специалист еще не работал гоночным инженером, однако обладает богатым опытом взаимодействия с гонщиками и анализа данных. Издание отмечает, что его роль в «Макларене» была схожа с той, которую играл Брайан Боцци в «Феррари» до того, как стал гоночным инженером Шарля Леклера.