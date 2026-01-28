Хэмилтон получит инженера, проработавшего 8 лет в McLaren

Гоночным инженером Хэмилтона станет специалист, работавший с Пиастри (AutoRacer)
Новым гоночным инженером Льюиса Хэмилтона в «Феррари» станет Седрик Мишель-Грожан, утверждает AutoRacer.
Ранее стало известно, что в Скудерию должен перейти специалист из «Макларена» – об этом сообщала итальянская пресса.
Мишель-Грожан провел в британской команде восемь лет. В 2023-м Седрик присоединился к бригаде Оскара Пиастри и был одним из инженеров австралийца до конца сезона-2025.
Специалист еще не работал гоночным инженером, однако обладает богатым опытом взаимодействия с гонщиками и анализа данных. Издание отмечает, что его роль в «Макларене» была схожа с той, которую играл Брайан Боцци в «Феррари» до того, как стал гоночным инженером Шарля Леклера.
«Борнмут» хочет арендовать Луиса Энрике у «Интера» с опцией выкупа примерно за 18 млн фунтов
Брейдо о трансферах ЦСКА: «Сделали предложения по Симичу и Рогановичу, есть разногласия с «Партизаном», но их можно уладить. Также ожидаем усиления в старт»
«Севастополь» может заменить «Динамо» Ставрополь во Второй лиге А. У динамовцев финансовые проблемы и зарплатные долги перед игроками (Sport Baza)
«Борнмут» хочет арендовать Луиса Энрике у «Интера» с опцией выкупа примерно за 18 млн фунтов
Брейдо о трансферах ЦСКА: «Сделали предложения по Симичу и Рогановичу, есть разногласия с «Партизаном», но их можно уладить. Также ожидаем усиления в старт»
«Севастополь» может заменить «Динамо» Ставрополь во Второй лиге А. У динамовцев финансовые проблемы и зарплатные долги перед игроками (Sport Baza)