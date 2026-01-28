Red Bull не примет участия в тестах «Формулы-1» в Барселоне

Авторитетный нидерландский журналист Эрик ван Харен сообщил, что команда «Ред Булл» не примет участия в тестах Формулы-1 в Барселоне в среду.

«Сегодня многие команды проведут тесты в Барселоне. В «Макларене» уже подтвердили, что сегодня впервые проведут испытания. «Ред Булл» сегодня не будет. Команда надеется подготовить машину аварии Хаджара к концу недели, чтобы Ферстаппен смог провести ещё после один день за рулём», — написал ван Харен в своём аккаунте в социальной сети Х.

Напомним, во вторник новичок «Ред Булл» Исак Хаджар разбил болид в конце тестового дня. Руководитель команды Лоран Мекис заявил, что приоритетом является оценка повреждений и определение оптимального дня для последнего тестового заезда.