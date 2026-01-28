Экс-пилот «Ф-1» рассказал, чем занимался в первый год без гонок

Экс-пилот Формулы 1 Даниэль Риккардо признался, что ему потребовалось время, чтобы привыкнуть к своей новой жизни после ухода из Больших Призов.

Риккардо покинул Racing Bulls по ходу сезона-2024, уступив место Лиаму Лоусону, и с тех пор неоднократно подтверждал, что окончательно завершил выступления в Формуле 1. Он даже досрочно передал свой гоночный номер 3 Максу Ферстаппену – за год до того, как номер должен был снова стать доступным.

В интервью GQ Sports Риккардо признался, что резкая смена образа жизни потребовала времени на адаптацию: