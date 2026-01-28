Экс-пилот «Ф-1» рассказал, чем занимался в первый год без гонок

Даниэль Риккардо: Понадобилось время, чтобы привыкнуть к жизни без Ф1
Экс-пилот Формулы 1 Даниэль Риккардо признался, что ему потребовалось время, чтобы привыкнуть к своей новой жизни после ухода из Больших Призов.
Риккардо покинул Racing Bulls по ходу сезона-2024, уступив место Лиаму Лоусону, и с тех пор неоднократно подтверждал, что окончательно завершил выступления в Формуле 1. Он даже досрочно передал свой гоночный номер 3 Максу Ферстаппену – за год до того, как номер должен был снова стать доступным.
В интервью GQ Sports Риккардо признался, что резкая смена образа жизни потребовала времени на адаптацию:
«Что в моих планах дальше? Просто наслаждаться тем темпом жизни, который у меня сейчас есть. Мне понадобилось немного времени, чтобы привыкнуть после завершения карьеры, но сейчас я нашёл, скажем так, свой ритм и своё счастье. Работа с Ford и роль амбассадора позволяют мне оставаться в гонках, в автоспортивной и автомобильной среде, но уже без того давления, которое я на себя накладывал в течение многих лет. Это хороший баланс, и я им очень доволен. Жизнь сильно изменилась, но в хорошем смысле. У меня появилось много времени для себя, время отрастить бороду, делать то, на что раньше не было шанса из-за постоянных гонок и поездок. Это время с семьёй и друзьями. Мне это очень нравится. И, конечно, я успел намотать немало километров на своём Ford Raptor».
Главное сейчас