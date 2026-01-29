Haas не выступит в четвертый день тестов в Барселоне

Команда «Хаас» приняла решение пропустить четвертый день предсезонных тестов, которые проходят в Барселоне. В команде решили взять паузу и использовать оставшуюся у нее сессию в пятницу – в последний день тестов.

© Sports.ru

В среду на трассе работал Оливер Бермэн и столкнулся с двумя механическими проблемами на болиде. В итоге в команде решили взять паузу и исправить неполадки к последнему дню работы на треке.