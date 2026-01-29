Haas не выступит в четвертый день тестов в Барселоне

Команда «Хаас» приняла решение пропустить четвертый день предсезонных тестов, которые проходят в Барселоне. В команде решили взять паузу и использовать оставшуюся у нее сессию в пятницу – в последний день тестов.
В среду на трассе работал Оливер Бермэн и столкнулся с двумя механическими проблемами на болиде. В итоге в команде решили взять паузу и исправить неполадки к последнему дню работы на треке.
Быстров о Мостовом: «Если Царь готов поцарствовать в «Спартаке», почему нет? Чем он хуже Абаскаля, не смог бы так же клуб утопить? Из раза в раз непонятных людей приглашаем»
40-летний Панин хочет продолжить карьеру в следующем сезоне: «Что-то я втянулся»
Каменский о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки по голам с учетом плей-офф: «Смотрю его матчи – Саша набрал форму и хорошо играет. Он может все»
Быстров о Мостовом: «Если Царь готов поцарствовать в «Спартаке», почему нет? Чем он хуже Абаскаля, не смог бы так же клуб утопить? Из раза в раз непонятных людей приглашаем»
40-летний Панин хочет продолжить карьеру в следующем сезоне: «Что-то я втянулся»
Каменский о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки по голам с учетом плей-офф: «Смотрю его матчи – Саша набрал форму и хорошо играет. Он может все»