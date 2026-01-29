Норрис оценил новый болид McLaren

«По-прежнему мощный», — Норрис о новом болиде McLaren
Действующий чемпион Формулы 1 Ландо Норрис рассказал об отличиях нового болида 2026 года от предыдущих версий. По его словам, он медленнее в поворотах, но быстрее разгоняется до 350 км/ч.
«Новая машина немного медленнее в поворотах. Что касается ускорения и скорости на прямой, то, вероятно, ощущения будут такими же, как и в прошлом году. Вы разгоняетесь до 340-350 км/ч немного быстрее, чем в предыдущие годы. Во многих местах будет сложнее, нужно будет разобраться ещё и с аккумулятором, и с блоком питания. Всякий раз, когда что-то меняется, требуется некоторое время, чтобы понять, как лучше на это смотреть, как этим управлять, как этим пользоваться, но для этого и нужны тестовые дни. Это всё равно займёт какое-то время. Условия здесь сильно отличаются от тех, что будут в Бахрейне, или от тех, что будут в Мельбурне. Мы просто пытаемся собрать как можно больше информации в любых возможных условиях, независимо от того, будет ли дождь в ближайшие пару дней, будет ли сухо или что-то ещё. Чем больше кругов мы сможем проехать, тем лучше. Так что да, приятно вернуться. Конечно, ощущения другие. Он по-прежнему ощущается как McLaren, он по-прежнему мощный, он по-прежнему ощущается как болид Формулы 1, а это самое главное», — сказал Норрис.
