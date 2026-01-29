Пилот Red Bull похвалил новый двигатель

В среду пилот Racing Bulls Арвид Линдблад провёл первый полный день за рулём VCARB03 с силовой установкой Red Bull-Ford и назвал его позитивным, несмотря на вызванный им красный флаг.

После аварии Исака Хаджара во вторник Линдблад стал единственным, кто тестировал новую силовую установку Red Bull. В конце дня он поделился впечатлениями: «Очень хороший день. Я был очень рад выехать на трассу сегодня. План был вчера, но из-за дождя перенесли. Утром я наконец-то получил первую нормальную сессию. День прошёл отлично.

Мы проехали без серьёзных проблем. Благодарю всю команду VCARB, а также RBPT и Ford за поддержку. Программу мы выполнили. Есть моменты, которые нужно доработать, но в целом день позитивный, я доволен».

Линдблад высоко оценил новый мотор: «Да, есть несколько вещей, которые можно улучшить, но в целом очень впечатляюще. С надёжностью практически нет проблем. То, о чём я говорю, – относительно мелкие вещи. Всё гораздо лучше, чем я ожидал. Спасибо всем в RBPT и Ford за то, что разработали и довели мотор до этого уровня. Жду продолжения работы».

Британский новичок показал седьмое время дня – 1.19,420.