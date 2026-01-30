Расселл удивлен работой двигателей конкурентов на тестах "Ф-1"

27-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за команду «Мерседес», подвёл итоги предсезонных тестов в Барселоне. Немецкий коллектив израсходовал три разрешённых дня и не принимает участие в финальной сессии.

«Что касается силовых установок, у некоторых наших конкурентов есть впечатляющие моменты, и это, честно говоря, довольно удивительно. Они молодцы, но, очевидно, это всего три дня в сезоне из 24 гонок, так что не стоит слишком торопиться с выводами. Но думаю, многие ожидали, что новые поставщики силовых установок будут бороться с кучей проблем, а у них, похоже, тоже выдались хорошие тесты», — приводит слова Расселла издание Sky Sports.