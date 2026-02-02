Херберт предположил, в каком случае Ферстаппен покинет Red Bull

Джонни Херберт: Если Red Bull Racing не будет лучшей, Ферстаппен сменит команду
Бывший гонщик Формулы 1 Джонни Херберт считает, что если Red Bull Racing не будет самой быстрой в 2026 году, это может привести к уходу Макса Ферстаппена.
«Он явно должен быть быстрее всех остальных, потому что знает, как работает команда. Но, по сути, всё будет зависеть от машины, с которой они начнут сезон, — будет ли она одной из самых быстрых или очень близкой к этому. Возможно, она будет меняться от трассы к трассе. Как гонщик, ты всегда думаешь: что поможет мне выиграть следующий чемпионат в ближайшие пару лет? Единственный способ добиться этого — дать ему машину, с которой он сможет бороться. Но борьба — это одно, а вот победить, скажем, Mercedes — совсем другое. Если они этого не сделают, Ферстаппен уйдет в другую команду, потому что именно так поступают настоящие гонщики. Он здесь не для того, чтобы финишировать вторым. Его главная цель — победить, и когда он не побеждает, он очень злится. Но Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер, Джордж Расселл такие же. И все гонщики в Формуле E такие же. Они любят соревноваться, как и все спортсмены. В конечном счёте всё сводится к тому, что им предлагают», — сказал Херберт.
Главное сейчас
Главное сейчас