Появилась информация о максимальной скорости Mercedes на тестах

Корреспондент Sky Sports Крэйг Слэйтер поделился имеющимися у него данными о максимальной скорости, достигнутой «Мерседесом» на предсезонных тестах в Барселоне, которые прошли в закрытом формате.
«У этих болидов предстоит проверить работу многих систем, есть много потенциальных неполадок, которые затронули другие команды – но, похоже, несильно коснулись «Мерседеса» в финальный день. Мне очень интересны показатели скорости. У них 337 км/ч в свой заключительный день, двумя днями ранее было 347 км/ч – а на этой трассе предел был 320. С активной аэродинамикой эти болиды очень быстры на прямой», – сказал Слэйтер.