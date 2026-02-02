Хаджар нанес Red Bull ущерб на сотни тысяч долларов

На первой части официальных предсезонных тестов Формулы 1 в Барселоне во вторник пилот Red Bull Исак Хаджар завершил дневную сессию аварией – задняя часть машины ударилась о стену в последнем повороте.

© autosport.com.ru

К тому моменту Red Bull уже использовал два из трёх разрешённых дней работы на трассе — у команды оставался один день, который частично был занят ожиданием запасных частей с базы и ремонтом повреждённого болида.

На тот момент голландец Макс Ферстаппен пилотировал машину утром и успел поработать на сухой трассе до начала дождя, но в общей сложности проехал лишь 27 кругов. Хаджар добавил ещё 51 круг до аварии, и суммарно Red Bull проехал 185 кругов за два дня.

Как подсчитали эксперты, авария Исака уже принесла Red Bull ущерб на полмиллиона долларов. Оценочный ущерб от аварии составляет $514 000, что может серьёзно повлиять на работу австрийского коллектива в условиях ограничения бюджета в наступающем сезоне, когда при новом регламенте средства важны для развития болида и решения выявленных проблем.