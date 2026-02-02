Пиастри оценил свое выступление в прошлом сезоне "Формулы-1"

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о своём прогрессе в сезоне-2025 Формулы-1. По словам гонщика, прошедший год позволил ему лучше понять свои возможности и области для роста.

«Мне кажется, в прошлом году я действительно доказал себе, на что способен, и одновременно понял, над чем ещё нужно работать. Но я сделал хороший шаг вперёд, и эти уроки я смогу использовать независимо от того, какие правила будут в следующем сезоне», — отметил австралийский гонщик», — приводит слова австралийца Racingnews365.

По итогам прошлого сезона Формулы-1 Пиастри стал третьим в общем зачёте пилотов. Титул завоевал его товарищ по команде Ландо Норрис.

Недавно Оскар подвёл итоги заключительного дня предсезонных тестов в Барселоне.