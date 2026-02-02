"Камаз-мастер" выступит на ралли в Китае

Российская команда "Камаз-мастер" выступит на китайском ралли-марафоне "Такла-Макан". Об этом на пресс-конференции в ТАСС, посвященной Международному российско-китайскому спортивному фестивалю зимних видов спорта на льду Амура, рассказал двукратный победитель ралли "Дакар" Андрей Каргинов.

"У нас обновленный состав поедет на фестиваль. Четвертый раз мы принимаем в нем участие и стараемся проводить каждый год ротацию, - сказал он. - В этом году поедут экипажи под руководством Эдуарда Николаева, у него есть опыт вождения не только по бездорожью, но и на льду, Алмаза Ахметова, который дебютировал в 2025 году".