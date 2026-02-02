"Камаз-мастер" выступит на ралли в Китае

"Камаз-мастер" выступит на ралли "Такла-Макан" в Китае
Российская команда "Камаз-мастер" выступит на китайском ралли-марафоне "Такла-Макан". Об этом на пресс-конференции в ТАСС, посвященной Международному российско-китайскому спортивному фестивалю зимних видов спорта на льду Амура, рассказал двукратный победитель ралли "Дакар" Андрей Каргинов.
"У нас обновленный состав поедет на фестиваль. Четвертый раз мы принимаем в нем участие и стараемся проводить каждый год ротацию, - сказал он. - В этом году поедут экипажи под руководством Эдуарда Николаева, у него есть опыт вождения не только по бездорожью, но и на льду, Алмаза Ахметова, который дебютировал в 2025 году".
"В прошлом сезоне наша команда выступала отлично. Мы выиграли все этапы чемпионата России и одну из самых сложных гонок - ралли "Шелковый путь". Нет предела совершенству, наши соперники не дают покоя, и это хорошо, что есть конкуренция. В этом сезоне также планируем принять участие в чемпионате России и предстоящем ралли "Такла-Макан" в Китае. Очень сложная, интересная гонка, мы ее ждем и хотим показать себя на этих трассах", - добавил пилот.