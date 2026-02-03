Рассел раскрыл, дизайн какого болида впечатлил его больше всего

Джордж Рассел рассказал, дизайн какой машины впечатлил его больше всего
Пилот Mercedes Джордж Расселл назвал AMR26 от Aston Martin самой выделяющейся по дизайну машиной на шейкдауне в Барселоне и предупредил, что она может оказаться в группе лидеров.
«Машина Aston Martin, наверное, самая заметная по дизайну. Все смотрели на их заднюю подвеску – визуально очень впечатляюще. Но это не конкурс красоты, а соревнование по скорости на трассе. Люди всегда смотрят на самую быструю машину – узнаем в Мельбурне. Кто будет лидером, тем мы и будем вдохновляться. Нельзя сбрасывать со счетов Aston Martin и то, что сделал Эдриан Ньюи с этой машиной, выглядит очень круто. Последние годы у Honda с Red Bull был отличный мотор, так что мы знаем, на что они способны. Было бы круто увидеть большую борьбу. Помню 2012 или 2010 год – McLaren, Фернандо Алонсо, Red Bull, все боролись между. Вот о чём наш спорт, и надеюсь, в этом году будет так же».