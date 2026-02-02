Вольф отреагировал на критику мотора Mercedes

Глава «Мерседеса» Тото Вольф отреагировал на критику других команд, обвинивших «Мерседес» в извлечении преимущества за счёт, по их мнению, лазейки в новом регламенте Международной автомобильной федерации (ФИА).

