Организаторы Гран При Нидерландов прекратят проведение гонки после 2026 года, поскольку финансовые риски слишком велики для продолжения этапа. Однако появились сообщения о том, что акционерам были выплачены 20 миллионов евро в качестве непредвиденной прибыли, несмотря на убыточность гонки.

По данным RTL Nieuws, проведение гонки Формулы 1 обходится в 70 миллионов евро в год, и до 2024 года это было прибыльно. В результате был сформирован значительный резервный фонд для покрытия потенциальных убытков. Но к концу 2024 года в этом фонде осталось «всего» 3,8 миллиона евро — как предполагают журналисты, 20 миллионов евро были выплачены акционерам и организаторам Гран При.

«Что касается предпринимательского риска: выплата дивидендов, которая была произведена впервые, незначительна по сравнению с годовым бюджетом расходов и рисками, которые берет на себя организация Гран При Нидерландов. Затраты возникают каждый год. Дивиденды покрывают все этапы вплоть до 2024 года включительно», — ушли организаторы гонки от ответа на вопрос, не стали бы 20 миллионов евро дивидендов достаточным финансовым резервом для продолжения проведения гонки.

Неясно также, были ли выплачены дивиденды акционерам также и за 2025 год, во время которого Гран При Нидерландов Формулы 1 стал уже убыточным для организаторов мероприятием.