$75.7390.47

Убыточный Гран При Нидерландов потратил миллионы на выплаты дивидендов

autosport.com.ru

Организаторы Гран При Нидерландов прекратят проведение гонки после 2026 года, поскольку финансовые риски слишком велики для продолжения этапа. Однако появились сообщения о том, что акционерам были выплачены 20 миллионов евро в качестве непредвиденной прибыли, несмотря на убыточность гонки.

Организаторы гран-при Нидерландов прекратят проведение гонки
© autosport.com.ru

По данным RTL Nieuws, проведение гонки Формулы 1 обходится в 70 миллионов евро в год, и до 2024 года это было прибыльно. В результате был сформирован значительный резервный фонд для покрытия потенциальных убытков. Но к концу 2024 года в этом фонде осталось «всего» 3,8 миллиона евро — как предполагают журналисты, 20 миллионов евро были выплачены акционерам и организаторам Гран При.

«Что касается предпринимательского риска: выплата дивидендов, которая была произведена впервые, незначительна по сравнению с годовым бюджетом расходов и рисками, которые берет на себя организация Гран При Нидерландов. Затраты возникают каждый год. Дивиденды покрывают все этапы вплоть до 2024 года включительно», — ушли организаторы гонки от ответа на вопрос, не стали бы 20 миллионов евро дивидендов достаточным финансовым резервом для продолжения проведения гонки.

Неясно также, были ли выплачены дивиденды акционерам также и за 2025 год, во время которого Гран При Нидерландов Формулы 1 стал уже убыточным для организаторов мероприятием.

Главное сейчас
autosport.com.ru: главные новости
Главное сейчас
autosport.com.ru: главные новости