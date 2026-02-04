Глава Mercedes поспорил с Ферстаппеном

Глава Mercedes Тото Вольф не поддержал мнение Макса Ферстаппена о том, что одна-две команды Формулы 1 получат солидное преимущество в сезоне-2026, который пройдет по новым техническим правилам.

«В современной Ф1 большинство команд имеют одинаковые технические ресурсы и работают в рамках лимита бюджета. Поэтому я сомневаюсь, что в этом году мы увидим огромные разрывы и провалы отдельных коллективов. Само собой, новые участники или маленькие команды могут столкнуться с проблемами. Но думаю, в целом расклад сил будет сбалансированным», – приводит слова Вольфа издание GPBlog. По итогам тестов в Барселоне команда Red Bull Racing оказалась позади Mercedes, Ferrari и McLaren. Но австрийский менеджер призвал не спешить с выводами: «Я не заметил, что они ездили в полную силу».