Ферстаппен видит свое будущее за пределами «Ф-1»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о том, что после окончания гоночной карьеры почти наверняка сосредоточится на развитии своего проекта, который помогает симрейсерам начать профессиональную карьеру в реальных гонках.

© Sports.ru

По словам Ферстаппена, он точно не планирует возвращаться в «Ф-1» в качестве босса команды, и предпочитает поработать в таком качестве в гонках на выносливость.