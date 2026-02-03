Баттон предположил, как изменится пилотирование в новом сезоне "Ф-1"

Бывший чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон, присоединившийся к команде «Астон Мартин» в качестве амбассадора, поделился мнением о предстоящем сезоне «Королевских гонок», подчеркнув сложность адаптации к новым условиям.

