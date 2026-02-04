Audi и Honda допускают судебное разбирательство с ФИА

«Ауди» и «Хонда» объединили усилия на юридическом уровне и указывают на возможное несоблюдение условий допуска в Формулу-1. Об этом информирует аккаунт Nachez98 в социальной сети X. Компании, как утверждается, рассматривают возможность правового разбирательства по причине отсутствия нейтральности ФИА в случае, если компромиссное решение найдено не будет.

