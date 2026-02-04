Экс-пилот "Ф-1" раскрыл, в каком случае Хэмилтон завоюет новый титул

Эксперт: Хэмилтон может выиграть восьмой чемпионский титул в Формуле 1
Экс-пилот Формулы 1, трехкратный победитель Гран При Джонни Херберт считает, что при удачном стечении обстоятельств Льюис Хэмилтон может выиграть рекордный восьмой титул, несмотря на провал в Ferrari в 2025 году.
«Всё зависит от того, насколько ему подойдёт новая машина. Невозможно растерять гоночное мастерство: разучиться обгонять, ехать стабильно от круга к кругу, беречь шины. Если что-то можно потерять, так что это чистый темп. Да, с возрастом пилот допускает больше ошибок. Могу это сказать по собственному опыту. Но это нормально. В общем, если сложатся звёзды, Хэмилтон вполне может завоевать восьмой чемпионский титул», – приводит слова Херберта издание RacingNews365.