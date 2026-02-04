Брандл выделил одну команду "Ф-1"

$76.9890.72

«Полностью освоили новый набор правил». Брандл выделил одну команду Формулы-1

Бывший гонщик Формулы-1 и ныне комментатор Мартин Брандл оценил работу «Мерседеса» после тестов в Барселоне. По его мнению, команда создала сбалансированную машину, хотя окончательные выводы можно делать только по результатам гонок.

«Очевидно, что они, похоже, полностью освоили этот совершенно новый набор правил. Но нужно посмотреть, как машина поведёт себя при обычной температуре трассы. Важны будут регенерация мощности и заряд батареи, но, конечно, машина «Мерседеса» будет так же эффективно восстанавливать энергию, как и любая другая машина с мотором «Мерседеса», возможно, даже как машина с мотором «Феррари». Нужно сохранять спокойствие, но нельзя игнорировать постоянный темп и надёжность, которые продемонстрировал «Мерседес». Очевидно, что у них действительно хороший, скоординированный пакет. Слишком рано судить о концепции любой команды, но думаю, что «Мерседес» нашёл «сладкое место» на самых ранних этапах новой эры Формулы-1», — написал Брандл в колонке Sky Sports.
