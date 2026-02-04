Экс-руководитель Red Bull Racing прокомментировал скандал вокруг Mercedes

Бывший руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер впервые высказался по поводу ситуации вокруг моторов Mercedes для сезона-2026. Конкуренты утверждают, что «Серебряные стрелы» нарушают правила, поскольку степень сжатия двигателя на их машинах увеличивается с положенных правилами 16:1 до запрещенных 18:1.

«Что же, смелое заявление, – приводит слова Хорнера портал PlanetF1. – Понимаете, в Формуле 1 побеждают те, кто расширяет границы возможного. Так было и будет всегда. Консервативные команды никогда не выйдут в лидеры, потому что они стоят на одном месте. Нужно постоянно выходить за рамки дозволенного. Поиск серых зон в регламенте и их использование – это как раз способ продвинуться вперёд. И для этого инженеры в Ф1, один из самых умных специалистов в мире, постоянно изучают правила и обращают внимание на пункты, в которых можно получить преимущество».

По слухам, бывшая команда Хорнера, которая с 2026 года использует двигатели собственного производства, может применить аналогичный трюк со сжатием двигателя и придерживается нейтрального мнения в споре. Ferrari, Honda и Audi призывают FIA признать мотор Mercedes нелегальным.