Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон разорвал отношения со своим менеджером Марком Хайнсом за месяц до первого Гран При 2026 года в Австралии, сообщает The Independent.

Хайнс возглавлял компанию Хэмилтона Project 44 с 2015 по 2021 год. По информации источников, теперь он переходит в Cadillac F1 – новую команду, которая дебютирует в сезоне-2026.

Хэмилтон провёл сложный дебютный год в Ferrari: ни одного подиума – впервые в карьере. Команда не выиграла ни одной гонки и заняла четвёртое место в Кубке конструкторов.

В ходе закрытых тестов в Барселоне Хэмилтон показал лучшее время за пять дней и заявил, что доволен поведением новой машины.