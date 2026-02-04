Ньюи ответил, изменился ли его подход после назначения в Aston Martin

$76.9890.72

Эдриан Ньюи: «Руководитель «Астон Мартин» – во многом просто название должности»

Руководитель «Астон Мартин» Эдриан Ньюи высказался о том, изменился ли его подход после перехода на новую роль.

«Я стал руководителем команды ближе к концу прошлого года. Во многом для меня это просто название должности. Моя роль в команде – стараться задать направление, принципы и культуру, согласно которым мы все трудимся. Я пытаюсь показывать пример, насколько возможно. Но на самом деле речь о развитии каждого специалиста. Мы стремимся развиваться на всех уровнях, чтобы лучше работать сообща и, соответственно, выжимать больше друг из друга», – порассуждал британец.
