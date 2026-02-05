Норрис признал, что ему далеко до Ферстаппена

Ландо Норрис признал, что ему далеко до Макса Ферстаппена
Действующий чемпион Формулы 1 Ландо Норрис признал, что не в состоянии понять ход мыслей четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена. Также британец добавил, что чувствует, что может делать больше.
«Совершенно очевидно, что у меня другой менталитет и другой подход по сравнению с Максом. Хорошо это или плохо? Решать вам. В Максе есть много того, чем я до сих пор восхищаюсь, и мне бы хотелось, чтобы у меня было чуть больше этого, но я всегда стараюсь совершенствоваться. Я знаю, что в некоторых областях я ещё не на том уровне, на котором должен быть, но это все равно хороший уровень. Но когда ты сражаешься с такими парнями, нужно быть почти идеальным. Так что мне ещё есть, над чем работать, чтобы стать лучше, но базовый уровень, на котором я сейчас нахожусь, уже довольно высок», — сказал Норрис.