Руководитель Williams прокомментировал первые круги нового болида

Руководитель команды Формулы-1 «Уильямс» Джеймс Ваулз высказался после дебюта болида FW48 на трассе в Сильверстоуне.

«Это был знаковый день для нас, и всегда очень волнительный момент — впервые увидеть новую машину на трассе. Команда сплотилась, несмотря на сложную ситуацию, и подготовила автомобиль к сегодняшнему дню здесь, в Сильверстоуне. Мы смогли лучше понять конфигурацию нашего болида в рамках подготовки к тестам в Бахрейне на следующей неделе, а Карлос и Алекс дали нам позитивную обратную связь для дальнейшей работы, одновременно выявив несколько мелких проблем, которые нужно устранить до начала тестов. Но наша работа ещё не закончена — это только начало, и впереди нас ждёт ещё многое», — приводит слова Ваулза PlanetF1.