Red Bull уволил нескольких руководителей

Как стало известно Planet F1, четыре высокопоставленных сотрудника из администрации «Ред Булл» покинули команду. Отмечается, что руководство не объяснило им причины увольнения.

© Sports.ru

Команду покинули HR-директор Джоанна Флит (работала с 2013-го), директор по связям с партнерами Джулия Джордж (работала с 2022-го), маркетинговый директор Саймон Смит-Райт (работал с декабря 2024-го) и старший менеджер по коммуникациям Элис Хэдворт (работала с середины 2021-го).

Предполагается, что данные перестановки связаны с дальнейшими изменениями в руководстве команды после увольнения Кристиана Хорнера и его ближайших подопечных Оливера Хьюза (директора по маркетингу) и Пола Смита (директора по коммуникациям).