«Ред Булл» уволил нескольких руководителей из администрации команды (Planet F1)

Как стало известно Planet F1, четыре высокопоставленных сотрудника из администрации «Ред Булл» покинули команду. Отмечается, что руководство не объяснило им причины увольнения.

Red Bull уволил нескольких руководителей
Команду покинули HR-директор Джоанна Флит (работала с 2013-го), директор по связям с партнерами Джулия Джордж (работала с 2022-го), маркетинговый директор Саймон Смит-Райт (работал с декабря 2024-го) и старший менеджер по коммуникациям Элис Хэдворт (работала с середины 2021-го).

Предполагается, что данные перестановки связаны с дальнейшими изменениями в руководстве команды после увольнения Кристиана Хорнера и его ближайших подопечных Оливера Хьюза (директора по маркетингу) и Пола Смита (директора по коммуникациям).

