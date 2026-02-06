ФИА изменит проверку двигателей «Формулы-1» из-за Mercedes

Международная автомобильная федерация (ФИА) изменит правила проверки силовых установок команд Формулы-1, начиная с дебютного Гран-при Австралии, о чём сообщили в издании Corriere dello Sport.

Согласно сообщению итальянских журналистов, ФИА решила изменить методологию проведения замеров степени сжатия, которые, согласно первоначальной версии регламента, должны были проводиться на остывших СУ. В Мельбурне проверки изменятся и будут проводиться «на горячую» — путём статического прогрева деталей двигателей.

Более того, для изменения регламента и введения этих новых замеров не потребуется единогласия — будет достаточно квалифицированного большинства в составе ФИА, Формулы-1 и четырёх из пяти производителей двигателей. Следовательно, решающей станет позиция «Ред Булл», которая изначально сохраняла нейтралитет, не подписав письмо других трёх производителей. Однако сейчас позиция «Ред Булл», по-видимому, изменилась.