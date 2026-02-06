Норрис объяснил, почему его не беспокоят инновации соперников

Действующий чемпион мира Ф1 Ландо Норрис считает, что командам нужно быть готовыми к тому, что кто-то из соперников может лучше справиться с задачей при создании полностью новых машин к сезону 2026 года.

© autosport.com.ru

Шейкдаун-тесты в Барселоне выявили множество нестандартных технических решений. В паддоке обсуждают мотор Mercedes, стойки переднего крыла Ferrari, особенности подвески Aston Martin. Всё это дало инженерам богатую почву для анализа и сравнений.

Тем не менее действующий чемпион мира относится к таким новостям спокойно. По словам Норриса, инновации соперников – не повод для паники, а часть нормального рабочего процесса:

«Всегда есть элемент наблюдения за другими – это просто часть нашего спорта. Ты смотришь, что придумали другие умные головы, какие идеи они реализовали, и думаешь, чему можно научиться: что-то перенять, что-то обойти, а что-то, наоборот, не повторять. Нужно быть готовым принять, что иногда кто-то действительно сделал работу лучше, и постараться извлечь из этого урок. Я доволен тем, как поработала наша команда и тем, что мы сделали на данный момент, но впереди длинный сезон. Мы продолжим упорно трудиться и двигаться шаг за шагом».

McLaren завершила первый шейкдаун с третьим результатом: Норрис уступил Льюису Хэмилтону 0,25 секунды, а вторым стал Джордж Расселл. Следующий выезд для McLaren и Норриса состоится на трассе в Бахрейне, где с 11 по 13 февраля пройдут трёхдневные предсезонные тесты. Позже команды вновь вернутся в Сахир, а затем отправятся в Мельбурн, где 6 марта стартует уик-энд в Австралии.