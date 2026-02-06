Составлен рейтинг зарплат пилотов "Ф-1" в 2026 году

Сколько зарабатывают пилоты Формулы 1 – тема, которая традиционно вызывает огромный интерес каждый год. Болельщиков всегда волнует, какие суммы получают звёзды чемпионата – Макс Ферстаппен, Льюис Хэмилтон, Ландо Норрис или Шарль Леклер.

© autosport.com.ru

Издание RacingNews365 пообщалось с несколькими источниками в паддоке Ф1 и составило обзор предполагаемых зарплат всех пилотов чемпионата в сезоне 2026 года. Приведённые цифры отражают базовой годовой доход пилотов и не включают бонусы от команд, премии за результаты или контракты с личными спонсорами.

Так, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон после перехода в Ferrari, по имеющейся информации, получает около 60 миллионов долларов в год. С учётом бонусов и спонсорских соглашений его общий доход может достигать примерно 100 миллионов долларов.

На другом конце шкалы – Франко Колапинто из Alpine и единственный новичок сезона, Арвид Линдблад. Они в 2026 году заработают от 500 тысяч до 1 миллиона долларов.

Зарплаты пилотов Формулы 1 в 2026 году

Макс Ферстаппен (Red Bull) – $ 70 млн. Льюис Хэмилтон (Ferrari) – $ 60 млн. Шарль Леклер (Ferrari) – $34 млн. Джордж Расселл (Mercedes) – $34 млн. Ландо Норрис (McLaren) – $30 млн. Фернандо Алонсо (Aston Martin) – $20 млн. Карлос Сайнс (Williams) – $13 млн. Оскар Пиастри (McLaren) – $13 млн. Пьер Гасли (Alpine) – $12 млн. Алекс Албон (Williams) – $12 млн. Лэнс Стролл (Aston Martin) – $12 млн. Серхио Перес (Cadillac) – $8 млн. Нико Хюлькенберг (Audi) – $7 млн. Эстебан Окон (Haas) – $7 млн. Исак Хаджар (Red Bull) – $5 млн. Валттери Боттас (Cadillac) – $5 млн. Габриэл Бортолето (Audi) – $2 млн. Кими Антонелли (Mercedes) – $2 млн. Оливер Берман (Haas) – $1 млн. Лиам Лоусон (Racing Bulls) – $1 млн. Франко Колапинто (Alpine) – $0,5-1 млн. Арвид Линдблад (Racing Bulls) – $0,5-1 млн.