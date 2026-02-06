Феттель ответил, как справиться с давлением в «Ф-1»

Себастьян Феттель о том, как справиться с давлением в «Ф-1»: «Думаю, тут все индивидуально. Нет общего рецепта»
Четырехкратный чемпион «Ф-1» Себастьян Феттель рассказал, как справлялся с трудностями и давлением в гонках.
«Думаю, тут все индивидуально. Нет общего рецепта. Все мы разные. Каждый по-разному выступает. Каждому нужна своя обстановка, чтобы раскрыть темп. Но если говорить о давлении и о том, как справляться с волнением и ожиданиями, то думаю, нужно быть готовым спросить себя, почему возникло чувство волнения и почему, к примеру, в другой день его не было. Что плохого в том, что вас охватывает волнение? Возможно, суть в том, чтобы научиться его контролировать. Люди часто говорят: «Хотел бы я не переживать». Но в действительности волнение это хорошо. Оно необходимо, ведь это значит, что вы готовы, вы взволнованы. Можете воспользоваться им и направить в позитивное русло. Вот что я имею в виду, когда говорю, что все очень индивидуально. Мне кажется, не нужно стесняться спрашивать себя, почему вы чувствуете себя тем или иным образом, чего вам может не хватать сейчас, что помогает вам ощутить комфорт. Постарайтесь понять, что придает вам комфорт и спокойствие, а затем попробуйте избавиться от того, что вам не нравится. По ходу сезона случаются взлеты и падения. Но нужно двигаться вперед. Многое складывается против вас и идет не так, как вы хотите. Даже если со стороны кажется, что все легко, просто никогда не бывает. На вашем пути много препятствий, вы сталкиваетесь со множеством трудностей, чего не видят остальные. Все это многому учит – что поможет вам в будущем», – поделился Феттель.
WADA проверит информацию о том, что некоторые прыгуны с трамплина делают инъекции для увеличения пениса, чтобы улучшить результаты
Александр Панжинский: «Верю, что одну медальку на Олимпиаде лыжники должны зацепить. Чуть больше веры в безбашенность Коростелева»
